Plantean ampliar tiempos en comparecencias de funcionarios municipales de Durango

Aunque se reconoce la importancia de las comparecencias de funcionarios municipales como un ejercicio de rendición de cuentas y acceso a la información para la ciudadanía, se propusieron algunos ajustes al formato.

Uno de los aspectos que se plantearon fue ampliar los tiempos de participación, para que los regidores puedan formular más preguntas y realizar réplicas con mayor amplitud.

Solicitan que los tiempos destinados a las exposiciones de las y los directores sean adecuados para que los regidores puedan plantear sus preguntas y participar con réplicas.

“Siempre será bienvenida la rendición de cuentas y la información a los ciudadanos, y sobre todo a quienes los representamos”, declaró el regidor Alfredo Varela Pacheco.

El regidor también comentó que se deben convocar a más dependencias, particularmente en el bloque de Modernidad Urbana, como Desarrollo Urbano, el Instituto Municipal de Vivienda, Desarrollo Social y el Instituto de Parques y Jardines.

Entre los temas que generaron más cuestionamientos, mencionó la obra pública, especialmente lo relacionado con los baches y la calidad del pavimento.

Indicó que los señalamientos realizados también se entregan por escrito, con el objetivo de contar con más elementos para dar respuesta a la ciudadanía.