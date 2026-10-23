Plantean audiencias públicas obligatorias para Alcaldes de Durango

La realización de al menos dos audiencias públicas al mes por parte de los Presidentes Municipales de Durango podría convertirse en una obligación legal, mediante una reforma que busca facilitar a la población el acceso a sus autoridades y dar seguimiento a sus principales demandas.

La propuesta fue presentada por la diputada local Sandra Lilia Amaya, quien planteó modificar la Ley Orgánica de los Municipios del Estado para establecer la periodicidad mínima de estos encuentros, independientemente del partido político que gobierne cada ayuntamiento.

La iniciativa contempla que las audiencias se realicen tanto en las instalaciones municipales como mediante jornadas de atención en colonias, comunidades y localidades, con el propósito de reducir las dificultades que enfrentan las personas para trasladarse hasta las cabeceras municipales.

¿Qué temas se pueden tratar en las audiencias?

Entre los asuntos que podrían exponerse en estos encuentros están las deficiencias en el suministro de agua potable, el alumbrado público, la rehabilitación de caminos rurales y otras necesidades relacionadas con el entorno de las familias. La propuesta busca establecer un mecanismo institucional para recibir y canalizar estas solicitudes.

Amaya Rosales señaló que las condiciones geográficas y económicas de Durango pueden dificultar el acceso a las autoridades, especialmente para quienes habitan en comunidades alejadas. Por ello, consideró necesario que la atención ciudadana no dependa únicamente de la disposición de cada administración.

La legisladora también planteó que las audiencias no se limiten a reuniones protocolarias, sino que permitan identificar necesidades prioritarias, turnar las peticiones a las áreas correspondientes y dar seguimiento conforme a las atribuciones y procedimientos administrativos.