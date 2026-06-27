Plantean Fondo Ambiental para destinar impuestos ecológicos a proyectos sustentables en Durango

El Congreso del Estado analizará una iniciativa para crear el Fondo Ambiental Público de Durango, con el objetivo de garantizar que parte de los recursos obtenidos por impuestos ecológicos se destinen de forma directa a proyectos de protección ambiental.

La propuesta fue presentada por la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, quien detalló que se contemplan reformas a la Ley de Hacienda y a la Ley de Gestión Ambiental Sustentable, buscando que estos ingresos se traduzcan en acciones concretas para el cuidado del agua, la reducción de la contaminación, el manejo de residuos y la conservación de ecosistemas.

La legisladora abundó que su iniciativa establece que al menos el 20 por ciento de lo recaudado por concepto de impuestos ecológicos sea canalizado a este Fondo, con reglas claras de administración basadas en transparencia, eficiencia y participación ciudadana. Entre los proyectos que podrían financiarse destacan obras para la protección de cuencas, programas de gestión de residuos y estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático, con prioridad para comunidades vulnerables y zonas con mayor presión ambiental.

¿Actualmente cuál es el destino de los recursos?

Durante la presentación de la propuesta, Vázquez Chacón refirió que actualmente no existe certeza sobre el destino específico de estos recursos, por lo que se busca asegurar que el impacto económico generado por actividades contaminantes tenga una devolución tangible al medio ambiente.

De aprobarse, el Fondo podría convertirse en una herramienta para fortalecer la política ambiental de Durango y generar beneficios directos en salud pública, acceso al agua y sostenibilidad para las futuras generaciones.