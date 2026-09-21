Plantean crear un sistema estatal de protección del agua en Durango

Los diputados locales analizarán una iniciativa de reforma a la Constitución Polícita de Durango a fin de establecer la seguridad hídrica como una prioridad estatal y desarrollar políticas de largo plazo para proteger acuíferos, ríos, humsiedales y otros ecosistemas relacionados con el agua.

La propuesta, presentada por el diputado local Alejandro Mata Valadez, plantea modificar los artículos 19 y 26 de la Constitución estatal para ampliar las responsabilidades del Estado y los municipios en materia ambiental y de protección de los recursos hídricos. Entre los principios planteados está priorizar el consumo humano del agua sobre cualquier otra actividad.

Uno de los puntos centrales es crear un Sistema Estatal de Resiliencia Climática y Seguridad Hídrica, con carácter permanente y vinculante, que coordine acciones para recuperar acuíferos, conservar humedales, ríos y otros cuerpos de agua, así como restaurar ecosistemas vinculados con el ciclo hidrológico.

La iniciativa también contempla mecanismos para destinar recursos a reforestación y remediación ambiental, especialmente en zonas relevantes para la captación de agua.

ESTRÉS HÍDRICO EN LA LAGUNA

Mata Valadez señaló que la problemática ya tiene efectos concretos en distintas regiones, particularmente en La Laguna, donde identificó condiciones de estrés hídrico. Como referencia, mencionó que la presa Lázaro Cárdenas se encuentra alrededor de 25 por ciento de su capacidad y la Francisco Zarco cerca de 50 por ciento, además de advertir sobre la situación del acuífero Nazas-Aguanaval.

La propuesta también considera fortalecer la recarga de los mantos acuíferos y la protección de los cuerpos de agua, así como atender posibles fuentes de contaminación asociadas al arrastre de metales y otras partículas durante las lluvias.

El planteamiento busca que la política hídrica no dependa únicamente de los periodos de gobierno, sino que contemple una perspectiva de 20, 30 o hasta 50 años para enfrentar los efectos de la disponibilidad de agua y el deterioro ambiental.