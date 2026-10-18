Plantean en Durango ampliar servicios para prevenir cáncer femenino

Los diputados locales analizarán una iniciativa para garantizar el acceso gratuito y oportuno a la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino, mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado.

La propuesta presentada por la diputada Verónica González Olguín contempla facilitar estudios como mastografías, pruebas de Papanicolaou y colposcopías , además de asegurar el seguimiento médico y la continuidad de los tratamientos, sin discriminación ni barreras administrativas injustificadas.

También plantea reforzar las jornadas de salud en los 39 municipios, con atención prioritaria en comunidades indígenas, zonas de alta marginación y localidades de difícil acceso. Entre las medidas propuestas están el uso de unidades móviles certificadas, campañas informativas y rutas de traslado sanitario para facilitar que las pacientes lleguen a los servicios médicos.

La iniciativa busca que la atención no se limite a la detección de la enfermedad, sino que incluya tratamientos adecuados, acompañamiento psicológico para las pacientes y sus familias, así como cuidados paliativos para quienes se encuentren en etapa terminal.