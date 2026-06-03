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Plantean extender el T-MEC 16 años

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EL UNIVERSAL
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El gobierno de México planteó a Estados Unidos y Canadá mantener el T-MEC por otros 16 años y pidió que en todo acuerdo se busque el "respeto mutuo, y en consenso" entre las tres naciones.

En una misiva dirigida a los socios de América del Norte dijo que la región registra beneficios por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y "continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado".

Añadió que " la posición de México es extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien a las tres naciones".

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió una misiva en la que pide mantener el acuerdo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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