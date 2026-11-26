Las empresas de Durango podrían contar con incentivos para incorporar procesos que reduzcan residuos, aprovechen materiales y prolonguen la vida útil de los productos, de aprobarse la iniciativa para expedir la Ley de Economía Circular del Estado , presentada ante el Congreso local.

La propuesta busca establecer un marco legal para que los recursos utilizados en las actividades productivas puedan recuperarse, reutilizarse o reciclarse, en lugar de convertirse en desechos. Entre sus principales instrumentos contempla un Programa Estatal de Economía Circular, que definiría prioridades y coordinaría acciones entre el Gobierno del Estado y los 39 Municipios.

El proyecto también plantea que los Ayuntamientos elaboren sus propios planes para mejorar el manejo de residuos, promover la capacitación ciudadana y ampliar el aprovechamiento de materiales. Además, propone impulsar apoyos e incentivos para que las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, adopten prácticas sustentables.

Otro cambio previsto es incorporar criterios ambientales en las compras y contrataciones gubernamentales, mediante la preferencia, cuando sea viable, por productos duraderos, reparables y elaborados con materiales reciclados.

La iniciativa también reconoce la participación de las personas recicladoras de base en la recuperación de materiales y plantea fortalecer la educación ambiental, así como crear un sistema público de información sobre programas, proyectos y espacios de reparación, acopio y reciclaje.

El proyecto incluye la creación de un Distintivo Estatal de Economía Circular para identificar productos, procesos y servicios que cumplan con los criterios establecidos. La propuesta, que busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Economía Circular, fue impulsada en coordinación con representantes del sector empresarial, entre ellos la Coparmex.

De aprobarse, la nueva legislación establecería obligaciones y mecanismos de coordinación para trasladar el aprovechamiento de recursos y la reducción de residuos a las actividades productivas, las políticas públicas y las compras de gobierno.