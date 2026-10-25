Plantean medidas para la agenda fiscal y económica en Durango

Para quienes conforman la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), es necesario dar continuidad a medidas que permitan a las empresas absorber sus costos, contratar personal y conservar la liquidez, particularmente en el caso de los pequeños establecimientos y negocios familiares.

En tal sentido, este organismo mantiene tres planteamientos prioritarios para la agenda fiscal y económica del próximo año 2027, entre los que se encuentra el establecimiento de incentivos para los negocios con menos de 50 trabajadores ante la transición hacia la jornada laboral de 40 horas.

Asimismo, el presidente en Durango de la Canaco, Sergio Sánchez López, consideró necesario revisar los límites a las deducciones y el factor de los pagos provisionales para proteger la liquidez empresarial, así como emitir reglas claras y oportunas para la opción de IVA simplificado al siete por ciento ya que el plazo para elegir esta opción concluye en enero.

En materia laboral, la Canaco propone permitir la deducción del 100 por ciento de los empleos formalizados y la exención del ISR al tiempo extraordinario registrado, como mecanismos para apoyar a las empresas durante la reducción de la jornada.

Además, planteó que la discusión presupuestal prevista para noviembre será importante para impulsar mecanismos complementarios que atiendan las necesidades de los negocios.

Ante ello, estableció que Canaco Durango dará seguimiento a la evolución de estas disposiciones, por su impacto en la actividad comercial y de servicios, así como en las condiciones que enfrentan las empresas para crecer, invertir y generar empleos formales.