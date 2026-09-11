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Plantean Plan de Obra Ciudadano para entregar al Municipio de Durango

Son propuestas recopiladas entre habitantes, con la intención de que sean consideradas en el siguiente Programa Anual de Obra.

Plantean Plan de Obra Ciudadano para entregar al Municipio de Durango

Plantean Plan de Obra Ciudadano para entregar al Municipio de Durango

DENICE RAMÍREZ
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La Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano entregó a regidores un Plan de Obra que incluye propuestas y necesidades ciudadanas que fueron recopiladas en los encuentros con la sociedad, en el cual se incluyen diversos ejes, como movilidad, medio ambiente y mejoramiento del entorno urbano.

El documento será presentado al Gobierno Municipal para buscar que sus planteamientos sean considerados en el próximo Programa Anual de Obra.

El regidor Francisco Franco Soler manifestó que las decisiones sobre infraestructura deben escuchar a quienes viven diariamente las necesidades en las colonias y comunidades.

Reconoció la importancia de contrastar ideas y proyectos, por lo que seguirán escuchando a la ciudadanía y haciendo propuestas responsables.

En el primer año de trabajo en Cabildo, dijo que la bancada ha buscado consolidarse como una alternativa responsable que, si bien respalda lo que beneficia a Durango, también señala, critica y propone cuando las cosas pueden hacerse mejor.


Apuntó que han llevado a Cabildo temas como transporte público, espacios deportivos, derechos humanos, inclusión de personas con discapacidad y el sistema municipal de cuidados.




“Hemos buscado ser los mejores aliados de Durango precisamente porque no nos quedamos callados. Cuando se critica para proponer y mejorar, también se ayuda al gobierno a hacer un mejor trabajo”, puntualizó.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: REGIDORES DURANGO FRANCICO FRANCO SOLER CABILDO critica, Obra, buscado, necesidades

               

                
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