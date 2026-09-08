Plantean prioridades para el presupuesto de Durango en 2027

Salud, educación, infraestructura carretera y desarrollo social son algunos de los rubros que deberán recibir mayor atención en el presupuesto federal de 2027 para Durango.

En este sentido se posicionó el diputado local Ernesto Alanís Herrera, tras la entrega del Paquete Económico del Gobierno Federal para el próximo año a la Cámara de Diputados. Señaló que será necesario revisar la asignación de recursos para el estado y buscar que responda a las necesidades locales, particularmente en materia de salud.

Planteó la importancia de fortalecer los servicios del IMSS y del ISSSTE , además de la infraestructura estatal de salud, al señalar que esta última también atiende a personas que son derechohabientes de otras instituciones.

En materia de infraestructura, consideró necesario incluir recursos no solamente para bacheo, sino para la rehabilitación de las carreteras federales, entre ellas la vía de Canatlán a Nuevo Ideal y los tramos pendientes de la carretera 45.

Alanís Herrera sostuvo que la distribución presupuestal debe considerar las necesidades de las distintas regiones del país y no únicamente proyectos definidos desde el ámbito central. En este sentido, planteó que Durango debe ser considerado en la asignación de recursos federales para educación, salud, carreteras y desarrollo social.

Respecto a la posibilidad de integrar una comisión para acudir ante los diputados federales y gestionar mayores recursos para el estado, señaló que las condiciones actuales de las cámaras federales han modificado la forma de realizar este tipo de gestiones.