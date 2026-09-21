Plantean reducir la informalidad en Durango a través del Resico: Canaco

Miembros de la Cámara Nacional de Comercio de Durango (Canaco) consideraron que la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) planteada dentro del paquete fiscal 2027 puede convertirse en una herramienta para facilitar que pequeños comercios y negocios familiares que actualmente operan en la informalidad puedan regularizarse.

El presidente de este organismo, Sergio Sánchez López, señaló que uno de los principales retos será que las modificaciones fiscales no se queden únicamente en el papel, sino que realmente representen una alternativa accesible para quienes diariamente sostienen un negocio y enfrentan trámites, costos administrativos y obligaciones fiscales.

La propuesta contempla elevar de 3.5 a 5 millones de pesos el límite anual de ingresos para las personas físicas que tributan en el Resico, permitir el reingreso de quienes regularicen su situación e incorporar una nueva franja con una tasa de ISR de 2.50 por ciento.

También plantea aumentar de 35 a 50 millones de pesos el límite aplicable a personas morales y establecer una opción simplificada de IVA de siete por ciento sobre los actos o actividades efectivamente cobrados, sin acreditamiento del IVA correspondiente a compras e inversiones.

Explicó que para el comercio de Durango será importante que los empresarios conozcan con claridad estas alternativas y puedan determinar cuál esquema fiscal resulta conveniente para cada establecimiento, particularmente en el caso de los negocios familiares y pequeños comercios.