Plantean reforzar caminos y desagües ante lluvias en Durango

Las lluvias registradas en los últimos días llevaron al Congreso del Estado a plantear medidas para reducir riesgos, atender a las familias afectadas y reforzar la infraestructura ante posibles crecientes y desbordamientos en distintas regiones de Durango.

Durante la sesión ordinaria, la diputada local Georgina Solorio presentó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantener una coordinación permanente durante la temporada de lluvias. Entre las acciones propuestas se encuentran intensificar el desagüe y la limpieza, rehabilitar caminos y puentes afectados e informar a las comunidades sobre riesgos y medidas de protección.

La diputada Nadia Milán Ramírez llamó además a reforzar la atención a las familias afectadas en Tlahualilo y Mapimí , donde se reportaron viviendas colapsadas y la caída de un puente que ha dificultado la movilidad. Planteó que los apoyos deben dirigirse principalmente a quienes enfrentan daños en su seguridad y patrimonio.

Por su parte, Fernando Rocha Amaro destacó los operativos implementados por el Ayuntamiento de Durango ante la continuidad de las lluvias, mientras que Verónica González Holguín consideró que las precipitaciones de este año deben aprovecharse para mejorar la planeación del agua, conservar la infraestructura existente y prepararse para los próximos periodos de sequía.

En materia de abasto, la discusión también incluyó la importancia de proyectos de infraestructura hidráulica de largo plazo. Se destacó que la presa Tunal II permitiría aprovechar agua superficial del río Tunal para suministrar alrededor de mil 500 litros por segundo a más de 340 mil habitantes de la capital, como parte de una estrategia de abastecimiento proyectada para las próximas décadas.

La coincidencia entre las distintas propuestas fue la necesidad de que la atención a las lluvias no se limite a responder a las emergencias, sino que incluya prevención, mantenimiento de infraestructura y coordinación entre autoridades para reducir los efectos de futuras contingencias.