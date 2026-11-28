En el municipio de Durango buscan regular las instalaciones subterráneas de empresas de gas, electricidad y telecomunicaciones, con el objetivo de fortalecer la prevención de accidentes y brindar mayor tranquilidad a la población.

Mediante una propuesta presentada ante el Cabildo de Durango, se plantean nuevas reglas para tener mayor control sobre estas instalaciones, principalmente las de empresas gaseras, mediante la supervisión y el mantenimiento constante de la infraestructura.

De acuerdo con la iniciativa, se busca reformar el Reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano para el Municipio de Durango, además de incorporar las disposiciones para realizar estas instalaciones al Atlas de Riesgos.

Su incorporación al Atlas de Riesgos permitirá que Protección Civil cuente con información para actuar oportunamente y atender cualquier eventualidad que ponga en riesgo a la población, explicó el regidor Jorge Herrera Castro.

Indicó que el objetivo es que exista corresponsabilidad entre las empresas y el municipio para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Aunque actualmente las direcciones de Desarrollo Urbano y Protección Civil realizan esfuerzos dentro de las atribuciones que les permite la reglamentación, pero considera necesario establecer formalmente una coordinación institucional que defina las responsabilidades y obligaciones de todas las partes involucradas.

CONTROVERSIA POR GAS NATURAL

Respecto a la controversia que se ha generado en la ciudad por parte de habitantes que están en contra de que las instalaciones de gas pasen por sus calles, debido al temor de posibles accidentes, el regidor reconoció la preocupación y señaló que precisamente es por lo que se plantea brindar tranquilidad a las familias y evitar situaciones de riesgo.

“La iniciativa también contempla un artículo transitorio para otorgar a las empresas un plazo razonable que les permita regularizar y adecuar la infraestructura que ya se encuentra instalada, pero que no está contemplada en la reglamentación vigente”.

En cuanto a los incidentes que se han registrado en este tipo de infraestructura, indicó que, afortunadamente, los ocurridos hasta el momento no han tenido consecuencias mayores; sin embargo, consideró necesario fortalecer las medidas de prevención.

“Estos acontecimientos deben servir para fortalecer la prevención, mejorar la supervisión y establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias municipales y las empresas responsables”, afirmó.

Herrera Castro manifestó que el gas LP y el gas natural tienen características diferentes en cuanto a densidad y dispersión, por lo que es necesario contar con información sobre su manejo y los riesgos asociados a cada uno.