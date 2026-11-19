La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) solicitó a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Energía una revisión técnica de los componentes utilizados para determinar los precios máximos del gas LP.

De acuerdo con lo que se explicó, esta petición parte de un cálculo elaborado por la asociación para la semana del 8 al 14 de noviembre de 2026 de acuerdo con la cual el margen operativo se ubicó en 5.27 pesos por kilogramo, mientras que el valor que el sector considera aplicable para este año es de 6.06 pesos. La diferencia es de 79 centavos por kilogramo, equivalente a aproximadamente 13 por ciento.

En tal sentido, la Asociación plantea que esta diferencia debe analizarse con información verificable y sin abandonar el objetivo de proteger la economía familiar y precisó que la solicitud no busca eliminar los precios máximos, sino revisar si sus componentes reflejan los costos de adquisición, transporte y distribución del combustible.

La regulación vigente, publicada por la Comisión Nacional de Energía en enero de 2026, se aplica en 220 regiones del país. La CNE determina y publica cada semana los precios máximos correspondientes, tomando en cuenta factores como el precio de adquisición, el flete, los volúmenes regionales y el margen de operación.

Este mecanismo ha tenido un papel relevante en la protección al consumidor. La propia Comisión estimó que, entre agosto de 2021 y julio de 2025, la política de precios máximos generó un ahorro cercano a 89 mil millones de pesos para 27.8 millones de familias.

El margen operativo no equivale íntegramente a una utilidad para las empresas. De acuerdo con la metodología oficial, este componente considera los costos y gastos de la distribución, así como una utilidad asociada a la inversión y operación. De esos recursos se pagan salarios y prestaciones, combustible de las unidades de reparto, seguros, almacenamiento, mantenimiento y reposición de cilindros, autotanques y vehículos.

También se financian las inversiones necesarias para cumplir las disposiciones de seguridad. Desde el 6 de octubre se encuentra vigente la NOM-EM-009-ASEA-2026, que establece obligaciones relacionadas con la inspección de las unidades, la integridad de los equipos, la capacitación de los operadores y la disponibilidad de dispositivos y materiales de seguridad.

Otro elemento que forma parte del análisis es la variación de la referencia internacional del propano. Según los registros de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el promedio semanal de Mont Belvieu pasó de 0.753 dólares por galón el 4 de septiembre a 1.163 dólares el 30 de octubre, un aumento de 54.4 por ciento.

Después de alcanzar un máximo diario de 1.285 dólares por galón el 30 de octubre, la referencia descendió a 1.019 dólares el 17 de noviembre. Este comportamiento confirma que se trata de un mercado volátil y no de un aumento continuo. Para los distribuidores, el punto que debe revisarse es si el esquema regulatorio puede reconocer con oportunidad esos movimientos y evitar desfases entre el costo de compra y los demás recursos disponibles para la operación.

Las diferencias regionales también forman parte del planteamiento. Las rutas alejadas o con menores volúmenes de entrega requieren mayores recorridos y más combustible por usuario atendido. En esas localidades, una reducción de los recursos operativos puede limitar el mantenimiento de los equipos, la renovación de unidades y la frecuencia de reparto.