Plantean sanciones más severas en Durango por tirar basura en la vía pública

Elevar las sanciones económicas contra quienes arrojen basura, escombro o muebles en la vía pública podría ayudar a reducir el taponamiento de rejillas y cauces que contribuye a las inundaciones durante la temporada de lluvias.

La diputada local Gabriela Vázquez Chacón consideró necesario reforzar las medidas de prevención y señaló que corresponde principalmente a los ayuntamientos revisar sus reglamentos para incrementar las multas. Explicó que desde el Congreso del Estado también podrían impulsarse acciones dentro de su ámbito de competencia, aunque las sanciones por este tipo de conductas corresponden actualmente a disposiciones municipales.

Vázquez Chacón señaló que durante las lluvias se ha detectado desde bolsas y botellas hasta sillones, colchones, cobijas y juguetes de gran tamaño en sitios donde se requiere el desfogue del agua.

A esto se suman construcciones o invasiones que pueden obstruir los cauces, por lo que consideró necesario coordinar acciones con el ordenamiento ecológico territorial, el Plan de Desarrollo Urbano y el Atlas de Riesgo.

La diputada sostuvo que las sanciones no deben tener un propósito recaudatorio, sino preventivo, pues quien no arroje basura no tendría por qué recibir una infracción.

También llamó a la ciudadanía a reportar estas conductas a la Policía Ambiental, al considerar que la prevención de inundaciones requiere tanto acciones de las autoridades como responsabilidad de los habitantes.