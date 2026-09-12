Plantean uso de tecnología para agilizar verificación de afiliaciones políticas

La verificación de afiliaciones para constituir agrupaciones políticas estatales podría realizarse mediante herramientas tecnológicas, con el propósito de reducir diligencias presenciales y hacer más eficiente el procedimiento electoral.

El diputado local Osbaldo Santillán Gómez propuso reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para permitir que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) utilice mecanismos tecnológicos en la comprobación de la identidad y de la voluntad de las personas que manifiesten su intención de integrarse a una agrupación política.

La propuesta establece que las manifestaciones de afiliación deberán contener los datos necesarios para acreditar tanto la identidad como la voluntad libre, individual y pacífica de la ciudadanía. La autenticidad de esos registros correspondería al IEPC, mediante los mecanismos que determine su Consejo General y conforme a las disposiciones aplicables.

De acuerdo con el planteamiento, el uso de tecnología podría disminuir la necesidad de visitas y diligencias de campo, así como los gastos asociados con traslados, viáticos y otros costos operativos, particularmente por las condiciones territoriales de Durango. La iniciativa aclara que no se pretende reducir los requisitos ni eliminar los mecanismos de control actualmente previstos.

El proyecto también contempla ajustes a las atribuciones del IEPC para armonizar la legislación con la organización y funcionamiento de sus áreas. Además, establece que las agrupaciones políticas estatales no tendrán derecho a financiamiento público local y que los recursos que obtengan deberán provenir de fuentes privadas, bajo las condiciones previstas por la legislación aplicable.