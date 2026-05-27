Plataformas de elevación: renta vs. maquinaria usada, ¿qué conviene según tu proyecto?

La diferencia entre rentar una plataforma y adquirir una usada no es solo de precio. Antes de comprometerte con cualquiera de las dos rutas, hay cinco variables que vale la pena revisar con números sobre la mesa.

El costo total no empieza ni termina en la tarifa

La tarifa semanal de renta de una plataforma de tijera eléctrica de 9 metros en México ronda entre $3,500 y $6,000 MXN, dependiendo del proveedor y la ciudad. A primera vista, parece elevado comparado con adquirir un equipo usado de la misma capacidad, cuyo precio de mercado oscila entre $80,000 y $180,000 MXN.

La perspectiva cambia cuando se suma lo que no aparece en el presupuesto inicial (En renta, todos estos rubros los absorbe el proveedor):

● Inspección técnica obligatoria antes de poner el equipo en operación: entre $8,000 y $25,000 MXN según el tipo de plataforma y el laboratorio certificador

● El mantenimiento preventivo: cada 250 horas o cada seis meses

● El seguro de equipo

● El almacenamiento entre obra y obra

● El traslado a cada proyecto

La regla de referencia del sector: si el equipo va a operar más de 180 días al año de forma sostenida, la adquisición de maquinaria usada empieza a amortizarse. Para proyectos puntuales o de duración menor a cuatro meses, la renta tiene ventaja económica clara.

Certificación: ¿quién tiene la responsabilidad y qué implica transferirla?

La NOM-009-STPS-2011 establece los requisitos de seguridad para actividades en altura a partir de 1.80 metros y define con claridad un punto que pocos consideran al comprar equipo usado: la responsabilidad sobre la certificación vigente recae en el propietario del equipo, no en el operario ni en el contratista que lo pone a trabajar.

Cuando rentas, esa responsabilidad permanece en el proveedor. El equipo llega con su registro de mantenimiento actualizado y su certificación en regla. Si hay una auditoría de seguridad industrial (frecuente en obras para IMSS, instancias de gobierno o empresas con protocolos EHS estrictos), el expediente del equipo es problema del arrendador.

Cuando compras equipo usado, toda esa carga pasa a tu empresa. Un equipo sin historial de mantenimiento documentado o con certificación vencida puede implicar rechazo en obra, sanción bajo la NOM-004-STPS-2023 y costos de regularización que no siempre están contemplados en el precio de compra.

Antes de cerrar cualquier adquisición de maquinaria de segunda mano, el expediente completo debe incluir: horas de operación, historial de servicio, última inspección técnica y fecha de vencimiento de certificación.

Mantenimiento en campo: el costo que aparece cuando menos lo esperas

Una plataforma en buen estado no debería fallar. Pero falla. Y cuando falla en obra, el costo real no es el de la reparación: es el de la cuadrilla parada.

Si dos operarios con EPP completo, herramienta y materiales tienen un costo diario combinado de $4,500 MXN y la plataforma tarda tres días en repararse, el impacto directo supera los $13,500 MXN, sin contar retrasos en la entrega al cliente final ni las penalizaciones que algunos contratos contemplan por incumplimiento de fechas. El IMSS estima el costo directo de un accidente laboral con incapacidad en más de $443,000 MXN, cifra que refuerza por qué el estado del equipo es un criterio de selección, no un detalle secundario.

Con equipo propio, el mantenimiento correctivo y el tiempo de conseguir refacciones, que puede tomar entre dos y seis semanas para marcas de precisión sin stock local, corre por cuenta del propietario.

Con equipo rentado a un proveedor con soporte técnico activo, el protocolo estándar incluye reemplazo de unidad en menos de 24 horas ante falla en campo. Esa diferencia no aparece en la tarifa, pero sí en el resultado de la obra.

¿Cuándo la renta no es una preferencia, sino la única opción viable?

Hay proyectos donde la adquisición de equipo usado no compite realmente con la renta, independientemente del precio. El caso más frecuente es el proyecto multietapa con distintos requerimientos por fase: tijera eléctrica durante las instalaciones en interiores, articulada para los acabados en fachada exterior. Mantener dos máquinas en inventario para un solo proyecto concentra capital e introduce una logística que pocas constructoras medianas están en posición de asumir.

El segundo escenario es el proyecto en otra ciudad. Si la empresa opera en Guadalajara y el proyecto está en Monterrey, el costo de traslado de una plataforma propia (grúa, permisos de sobrepeso, seguro en ruta) puede superar varias semanas de renta local con entrega incluida.

El tercero es el proyecto de corta duración. Si el trabajo requiere tres semanas de operación, el tiempo de puesta en operación de un equipo propio —inspección, certificación, traslado, coordinación logística— puede consumir una fracción relevante del plazo total antes de que el equipo haya generado un solo día de valor productivo.

¿Cómo decidir? Cinco preguntas antes de comprometerte

La decisión entre rentar o adquirir equipo usado tiene una respuesta para cada proyecto, con las variables concretas que lo definen. Estas cinco preguntas permiten acotar el análisis:

¿Cuántos días de uso efectivo tiene el proyecto?

Por debajo de 90 días de operación real, la renta tiene ventaja clara. Entre 90 y 180 días, el análisis depende de los costos de certificación y mantenimiento del equipo específico. Por encima de 180 días anuales de uso sostenido, la adquisición empieza a amortizarse.

¿El proyecto se repite con una frecuencia similar?

Un contratista que ejecuta tres obras al año con requerimiento de plataformas tiene una ecuación distinta a la de quien enfrenta un proyecto puntual.

¿Cuál es la capacidad real de gestionar la certificación?

No es solo el costo: es tener el proceso documentado, el laboratorio certificador identificado y la capacidad de actualizar la certificación cada vez que el equipo cambia de proyecto o de propietario.

¿El proveedor de renta tiene presencia en la ciudad donde opera el proyecto?

La cercanía del proveedor impacta directamente el costo total del flete y el tiempo de respuesta ante una falla.

¿El precio del equipo usado ya incluye inspección y certificación?

Si no las incluye, deben sumarse al precio de compra antes de comparar con la tarifa de renta. Los proyectos con cumplimiento normativo estricto (obra pública, naves industriales con protocolos EHS, contratos de gobierno) suelen exigir el expediente del equipo como condición de ingreso a obra.

Para evaluar las opciones disponibles según el tipo de proyecto, el catálogo de plataformas de elevación en renta de Hemoeco organiza el inventario por tipo de equipo y capacidad. Si el análisis apunta hacia adquisición, el catálogo de maquinaria usada permite revisar opciones con el historial técnico disponible.

La decisión, en cinco puntos

Rentar tiene ventaja cuando el horizonte del proyecto es menor a cuatro meses, cuando el equipo se requiere en una ciudad distinta a donde opera la empresa, o cuando los requerimientos de certificación y mantenimiento exceden la capacidad operativa interna.

Adquirir maquinaria usada tiene sentido cuando el uso es sostenido por encima de 180 días al año, cuando la empresa tiene infraestructura técnica para gestionar el ciclo completo de mantenimiento y certificación, y cuando el equipo va a trabajar en proyectos recurrentes dentro de la misma zona geográfica.

La variable que con más frecuencia queda fuera del análisis es el costo del tiempo parado: una plataforma fuera de servicio no solo detiene una cuadrilla, detiene un proyecto. Incluir ese riesgo en la ecuación —y elegir el esquema de acceso al equipo que lo minimiza— es lo que convierte una decisión de presupuesto en una decisión de operación.