Plataformas podrían enfrentar sanciones si incumplen medidas contra la violencia, advierte Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que si las plataformas digitales incumplen el decreto para retirar contenidos relacionados con violencia, acoso y abuso sexual, su gobierno impulsará una ley que contemple sanciones.

Empresas deben implementar medidas de protección para niños

El decreto indica que, a partir de su publicación, las empresas tendrán un mes para implementar las medidas de protección para niñas, niños y adolescentes y reportar los avances.

Al firmar el decreto presidencial, la Mandataria federal señaló que las plataformas digitales aceptaron las nuevas disposiciones y solicitaron 30 días para realizar las adecuaciones necesarias en sus sistemas.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, afirmó.

Lo anterior tras el ataque de dos hermanos en Torreón, Coahuila, a una subdirectora de la escuela Escuela Secundaria General Número 13 “Justo Sierra Méndez”.

Sheinbaum pide entornos digitales seguros para menores

Sheinbaum Pardo indicó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento al cumplimiento de las medidas, cuyo objetivo es garantizar entornos seguros para menores de edad en internet.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el decreto establece obligaciones para las plataformas digitales, entre ellas identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan conductas violentas, así como impedir que niñas, niños y adolescentes accedan a material que pueda poner en riesgo su integridad.

La funcionaria señaló que, durante las reuniones con representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, las empresas manifestaron disposición para avanzar en la implementación de las medidas.

Alcalde Luján precisó que las plataformas deberán impedir el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Además, tendrán que clasificar los contenidos por edades, verificar la edad de las personas usuarias y establecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.

Esto dice el decreto de no violencia en plataformas

El decreto también contempla que las plataformas habiliten mecanismos para que los usuarios reporten contenidos de riesgo y configuren, de manera predeterminada, opciones de privacidad y seguridad reforzadas para menores de edad.

La consejera jurídica agregó que las empresas deberán publicar los criterios que utilicen para identificar y retirar estos contenidos, además de mantener un punto de contacto disponible para las autoridades de seguridad e investigación.

En ese sentido, estarán obligadas a preservar y entregar información o evidencia relevante para las investigaciones, así como alertar a las autoridades cuando detecten contenidos que puedan atentar contra la vida.

Alcalde Luján subrayó que el decreto, sustentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece disposiciones obligatorias, aunque inicialmente no contempla sanciones.

Explicó que, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, las plataformas deberán documentar e informar las acciones implementadas para cumplir con las nuevas disposiciones.

La estrategia también prevé acciones coordinadas con las secretarías de Educación Pública y de Salud, entre ellas orientación y apoyo psicológico mediante la Línea de la Vida, así como actividades de información sobre salud mental y uso consciente de las redes sociales en las comunidades educativas.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que también se propusieron acciones para prevenir la violencia y se crearon mecanismos para proteger a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), luego de que las plataformas digitales acordaron denunciar ante las autoridades contenidos que promuevan la violencia.

“La otra parte es la orientación, el apoyo a padres de familia, madres de familia, maestras, maestros y jóvenes. Porque como platicamos aquí, como vinieron expertos, las plataformas digitales generan distintos tipos de comportamiento que van desde la depresión hasta comportamientos nocivos para la comunidad. Entonces, tenemos que trabajar con todos para que cualquier problema de salud mental pueda ser atendido de manera íntegra”, indicó.

En ese sentido, señaló que los grupos prioritarios son estudiantes de tercero de secundaria y de preparatoria, por lo que un día a la semana conversan sobre salud mental, se entregan las guías el ABC de las Emociones y se promociona la Línea de la Vida para aquellos jóvenes que tengan depresión o ansiedad puedan ser canalizados a centros de salud especializados.