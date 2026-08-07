Playoffs 2026: ¿te quedaste sin boletos para el juego de Caliente vs Acereros?, El Siglo te lleva GRATIS

La novena duranguense que cambió el rumbo del béisbol en la entidad escribirá un nuevo capítulo este sábado 8 de agosto, al enfrentar a los Acereros de Monclova en los primeros playoffs de la nueva era en territorio alacranero.

Luego de 48 años sin participación de Durango en juegos de postemporada, este 2026, el equipo cálido reclama su lugar dentro de la Liga Mexicana de Béisbol.

Con una marca de 51 victorias y 42 derrotas, Caliente de Durango se enfrentará este sábado a los Acereros de Monclova, escuadra que fijó su récord en 48-45.

Llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil para Caliente de Durango, pero han demostrado que cuando se quiere, se puede. Por ello, ahora más que nunca necesitan el apoyo de su afición para avanzar a la siguiente fase.

La venta de boletos ha sido un éxito, con sold out en suites, palcos y áreas central y lateral preferente, por lo que se espera un estadio completamente lleno.

Si te quedaste sin boletos para asistir al primer encuentro entre Caliente de Durango y Acereros de Monclova, El Siglo tiene un lugar reservado para ti y un acompañante. ¡Participar es muy fácil!

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Cierre de dinámica, sábado 8 de agosto a las 10:00 horas.

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