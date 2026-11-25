El Instituto de Parques Públicos del municipio de Durango se pronunció sobre una reciente intervención de poda y otros trabajos realizados dentro del Parque Sahuatoba, luego de que se denunciara que una poda que debía ser moderada terminó arrasando con pastizales, arbustos y vegetación que forman parte del hábitat de distintas especies, como las aves.

De acuerdo con la aclaración realizada por la vocería de esta dependencia, los trabajos de poda en el Parque Sahuatoba no se llevan a cabo de manera unilateral ni improvisada, sino bajo la supervisión de los integrantes del Consejo Asesor del Área Natural Protegida.

Se explicó que, previamente, se realizan recorridos en conjunto con las autoridades, encabezados por integrantes del Consejo del Área Natural Protegida para determinar los trabajos que se requieren llevar a cabo.

Durante estos recorridos se evalúan las condiciones del arbolado y las áreas que requieren atención, con el objetivo de generar acuerdos de intervención entre los integrantes del Consejo.

Aseguraron que los trabajos se realizan bajo una dinámica de coordinación, en la que se da prioridad al cuidado del patrimonio natural, la conservación del Área Natural Protegida y la seguridad de las familias y visitantes.

El Consejo Asesor está conformado por especialistas y personas con conocimientos en materia ambiental, quienes aportan criterios técnicos para orientar las acciones de manejo y conservación del parque.