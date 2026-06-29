Poder Judicial de Durango prevé renovar 50 plazas de jueces para 2028

La renovación de 50 plazas judiciales en Durango se realizará como parte de la adecuación de la Constitución local a la reforma judicial, proceso que concluirá en 2028 con la sustitución total de jueces bajo este nuevo esquema.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Manuel Valadez, informó que actualmente se tiene prevista la vacancia de 25 plazas para juezas y 25 para jueces, por lo que el próximo año se emitirá la convocatoria correspondiente para integrar las candidaturas.

Explicó que los requisitos para participar serán similares a los aplicados en la elección pasada, entre ellos contar con un promedio mínimo de ocho, acreditar conocimientos específicos en alguna materia jurídica y demostrar experiencia profesional dentro del ejercicio de la abogacía.

Además, detalló que se conformarán comités de evaluación encargados de revisar los perfiles de quienes aspiren a ocupar estos cargos, con el objetivo de garantizar que los candidatos cumplan con la preparación técnica y profesional requerida.

Sobre el mecanismo de selección, Valadez Díaz señaló que para este nuevo proceso se podrían contemplar ajustes en las reglas, entre ellos la posibilidad de implementar un sistema de sorteo o “tómbola” para la definición final de candidaturas, a diferencia del modelo anterior, en el que prácticamente existió una lista única de aspirantes.