'Podría generar inestabilidad la negativa de EU a renovar el T-MEC', afirma el CEM

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no renovar el acuerdo para la continuidad del T-MEC para otro periodo de 16 años, genera inestabilidad en la inversión, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín.

“De alguna manera ya se esperaba que hubiera algún cambio en el tema del T-MEC, sin embargo, nunca se esperó que fuera a haber una revisión anual y mucho menos que no se fuera a firmar a largo plazo como se esperaba. Para México, la estabilidad que le da el Tratado de Libre Comercio genera la posibilidad de atraer inversiones a largo plazo. El hecho de que se revise este tratado cada año, obviamente genera una inestabilidad, incertidumbre y esto hace que las empresas, sobre todo las macroempresas, piensen dos o tres veces el hecho de venir a invertir a México y sobre todo que se replanteen la zona geográfica en la que se van a instalar”, indicó.

Ante ello, expuso que esta nueva dinámica genera también inestabilidad en el crecimiento de las empresas.

“El hecho de que se genere este tema de que Estados Unidos lo va a estar revisando y, sobre todo, que los puntos que va a revisar puedan ser cambiantes, hace que todas estas empresas no tengan la capacidad de inversión a largo plazo. Hay que entender que muchas de estas empresas vienen y generan su inversión inicial en los primeros tres años; imaginemos que ya se tiene la mitad de la inversión y después, al segundo o tercer año, la estadística de crecimiento que pudiera tener esa empresa ya no es la que plantearon desde un inicio”, dijo.

Por lo que dijo que Estados Unidos le apuesta a que las empresas se instalen en su territorio.

“Está jugando con esta capacidad de negociación y está buscando que todas las empresas piensen mucho más en invertir en Estados Unidos que en México o que en cualquier otro país; y esto hace que Estados Unidos tenga una atracción de inversiones mucho mayor y le da una incapacidad de negociación, sobre todo a México, porque Canadá tiene una mayor independencia de negociación”, comentó.