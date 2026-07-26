Podría haber más sanciones al Municipio de Durango por contaminación del río Tunal

El problema de la contaminación de ríos y cuerpos de agua en Durango, al igual que a nivel nacional, en un 80 por ciento es derivado de las descargas municipales e industriales, por lo que se aplican sanciones económicas para que se subsanen los señalamientos, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Una de esas sanciones económicas ya fue aplicada al Municipio de Durango por la contaminación que se genera en el río Tunal, debido a las descargas de algunas localidades cercanas. Incluso, podrían aplicarse nuevas sanciones y procedimientos administrativos.

El tramo del río Tunal en El Pueblito es la zona más contaminada, por lo que se han realizado jornadas de limpieza, recuperación de terrenos y reforestación.

Sin embargo, las sanciones tendrán que seguir aplicándose si continúa la contaminación del río y hasta que no se resuelva el problema de fondo, así lo confirmó el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Delgado Gallegos.

Destacó: “Cuando sancionamos al Municipio, la respuesta fue que todas las plantas de tratamiento se encuentran vandalizadas, algo a lo que le han invertido bastante y que por eso no funcionan al cien por ciento”.

Solución a fondo

Se espera que con la construcción de un colector se pueda limpiar el agua, lo que representaría un gran avance para conducir todas las aguas negras hacia la planta de tratamiento sur, en el municipio de Durango.

“La solución de fondo es el colector pluvial que ya se construye y que esperan quede terminado el próximo año, para sanear el río y limpiar el agua”, afirmó.

El funcionario señaló que los procedimientos administrativos se aplican a nivel local y nacional y se determinan debido a que el problema de la contaminación del agua es serio, pero también se requiere la concientización de las comunidades.

Dijo que no es posible que se realicen descargas de aguas negras a los ríos, ya que son fuente de vida y deben preservarse para las futuras generaciones.

Apuntó que lo más importante es mantener la limpieza, por ejemplo, en el Tunal, con las campañas que se han realizado, así como mantener el control del lirio acuático mediante acciones biológicas y mecánicas, con maquinaria en los módulos de riego.

También se buscan soluciones y proyectos para eliminar la plaga del lirio acuático, que afecta principalmente a los peces.