¿Podría llover en la ciudad de Durango este martes 11 de agosto?, esto dice la Conagua

El reporte meteorológico para este martes, indica que las lluvias seguirán en territorio duranguense, aunque, en distinta intensidad. ¿qué probabilidad de precipitaciones hay para la ciudad de Durango?

¿Qué dice el pronóstico de Conagua?

La ciudad de Durango registrará este martes probabilidades mínimas de lluvia , mientras que en la zona serrana del estado se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, con acumulados de entre 20 y 50 milímetros, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El reporte meteorológico señala que las lluvias de mayor intensidad se concentrarán en la Sierra Madre Occidental, donde persisten las condiciones favorables para precipitaciones importantes durante la jornada.

Para los municipios ubicados en la denominada zona de transición, donde inicia la sierra y se incluye la ciudad de Durango, únicamente se prevén lluvias ligeras, con acumulados de entre cero y cinco milímetros, por lo que predominará un cielo mayormente nublado con baja probabilidad de precipitaciones.

¿Cómo se esperan las temperaturas para este martes?

En la capital del estado se espera una temperatura mínima de 13 grados durante la mañana, una máxima de 30 grados por la tarde y alrededor de 17 grados por la noche. Además, se pronostican vientos con velocidades de hasta 30 kilómetros por hora.

Durante la mañana del lunes, la temperatura más baja del estado se registró en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con tres grados centígrados. Le siguieron San Bernardo, con ocho grados; Súchil y Vicente Guerrero con 11.

La ciudad de Durango capital y Poanas, con 14; Santiago Papasquiaro, Canatlán y Nuevo Ideal, con 15; Hidalgo y El Salto, cabecera de Pueblo Nuevo, con 19; Indé y Topia, con 20; Lerdo, con 22; y Tamazula, con 23 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas registradas el lunes, Tamazula alcanzó 39 grados, Topia llegó a 37, Santiago Papasquiaro a 34, Indé y Lerdo a 33, Nuevo Ideal a 32, la ciudad de Durango a 31 y San Bernardo a 30 grados.