Podrían cerrar 24 escuelas de Durango; ¿Qué pasará con los maestros que laboraban ahí?

El titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Guillermo Adame Calderón, comentó que el cierre de escuelas por falta de alumnos se presenta principalmente en la zona rural del estado , donde el descenso de la población infantil es más evidente. Ya anteriormente había comentado a El Siglo de Durango que alrededor de 24 escuelas rurales dejaría de funcionar este ciclo escolar que está por iniciar.

Explicó que este fenómeno responde al cambio en la pirámide poblacional. Recordó que en años anteriores el crecimiento de la población estudiantil generó una mayor demanda de espacios en educación media superior y posteriormente en educación superior, mientras que actualmente esos niveles se mantienen estables.

En contraste, indicó que es en la educación básica donde ya se observa una disminución sostenida en el número de alumnos, situación que obliga a reorganizar la distribución del personal docente sin afectar la prestación del servicio educativo.

¿Qué pasará con los maestros que laboraban en escuelas que cerrarán?

Los maestros que quedan sin grupo debido a la disminución de alumnos en las escuelas de educación básica no serán dados de baja, sino que serán incorporados a programas de recuperación académica, asesorías y otras actividades educativas, informó la SEED.

Adame Calderón, explicó que la reducción de la matrícula en algunas escuelas, principalmente de comunidades rurales, ha provocado que exista personal docente sin un grupo asignado; sin embargo, aseguró que ese recurso humano continúa siendo aprovechado en diferentes tareas académicas.

Precisó que estos maestros participan en programas de recuperación para estudiantes, brindan asesorías, colaboran en escuelas de verano y en asesorías sabatinas, además de que algunos son trasladados a planteles o regiones donde existe necesidad de personal.