¡Polémico gasto! Gobierno de este estado pagó 864 mil pesos por conferencias de Ruzzarin y Farid Dieck
El uso de recursos públicos en eventos culturales volvió a generar conversación en redes sociales luego de que se diera a conocer que el Gobierno de Veracruz destinó 864 mil 200 pesos a la contratación de conferencias impartidas por los creadores de contenido Diego Ruzzarin y Farid Dieck durante el Festival del Mar 2026.
De acuerdo con información difundida a partir de documentos oficiales, ambos participaron como ponentes en actividades realizadas en Coatzacoalcos, donde ofrecieron conferencias magistrales como parte de la programación del evento organizado por la Secretaría de Cultura de Veracruz.
La cifra llamó la atención debido a que el monto correspondió exclusivamente a las participaciones de ambos creadores de contenido y formó parte de un presupuesto mucho mayor destinado a conciertos, actividades culturales y espectáculos celebrados entre el 7 y el 9 de agosto.
¿Cuánto se pagó por las conferencias?
Según los documentos citados, la Secretaría de Cultura de Veracruz destinó un total de 864 mil 200 pesos para las intervenciones de Diego Ruzzarin y Farid Dieck.
El contrato fue identificado y habría sido firmado con Rosalba Herrera Ruíz, señalada como representante y promotora de los ponentes contratados.
Durante su participación, Ruzzarin presentó la conferencia “10 pensadores que cambiaron mi vida”, centrada en distintos autores, el consumo digital y la reflexión en torno a diversos discursos contemporáneos.
Por su parte, Farid Dieck impartió “Construyendo un sentido al día siguiente”, una charla enfocada en la manera en que las personas pueden reinterpretar experiencias complicadas, fracasos o momentos difíciles para encontrar nuevos propósitos.
Dudas sobre el uso de recursos públicos
La revelación de estas cantidades generó cuestionamientos sobre el costo de organizar eventos de esta magnitud y sobre la manera en que las administraciones estatales destinan recursos públicos a actividades culturales y de entretenimiento.
Aunque la realización de festivales puede representar una herramienta de promoción cultural y turística, los montos destinados a conferencias, conciertos y espectáculos suelen convertirse en tema de debate, particularmente cuando se trata de figuras con una fuerte presencia en plataformas digitales.