¡Polémico gasto! Gobierno de este estado pagó 864 mil pesos por conferencias de Ruzzarin y Farid Dieck

El uso de recursos públicos en eventos culturales volvió a generar conversación en redes sociales luego de que se diera a conocer que el Gobierno de Veracruz destinó 864 mil 200 pesos a la contratación de conferencias impartidas por los creadores de contenido Diego Ruzzarin y Farid Dieck durante el Festival del Mar 2026.

De acuerdo con información difundida a partir de documentos oficiales, ambos participaron como ponentes en actividades realizadas en Coatzacoalcos , donde ofrecieron conferencias magistrales como parte de la programación del evento organizado por la Secretaría de Cultura de Veracruz.

La cifra llamó la atención debido a que el monto correspondió exclusivamente a las participaciones de ambos creadores de contenido y formó parte de un presupuesto mucho mayor destinado a conciertos, actividades culturales y espectáculos celebrados entre el 7 y el 9 de agosto.

¿Cuánto se pagó por las conferencias?

Según los documentos citados, la Secretaría de Cultura de Veracruz destinó un total de 864 mil 200 pesos para las intervenciones de Diego Ruzzarin y Farid Dieck.

El contrato fue identificado y habría sido firmado con Rosalba Herrera Ruíz, señalada como representante y promotora de los ponentes contratados.

Durante su participación, Ruzzarin presentó la conferencia “10 pensadores que cambiaron mi vida”, centrada en distintos autores, el consumo digital y la reflexión en torno a diversos discursos contemporáneos.

Por su parte, Farid Dieck impartió “Construyendo un sentido al día siguiente”, una charla enfocada en la manera en que las personas pueden reinterpretar experiencias complicadas, fracasos o momentos difíciles para encontrar nuevos propósitos.

Dudas sobre el uso de recursos públicos

La revelación de estas cantidades generó cuestionamientos sobre el costo de organizar eventos de esta magnitud y sobre la manera en que las administraciones estatales destinan recursos públicos a actividades culturales y de entretenimiento.

Aunque la realización de festivales puede representar una herramienta de promoción cultural y turística, los montos destinados a conferencias, conciertos y espectáculos suelen convertirse en tema de debate, particularmente cuando se trata de figuras con una fuerte presencia en plataformas digitales.