Policía del operativo Halloween 2026 resulta lesionado tras choque en Gómez Morín

Un elemento de la Dirección Municipal de Seguridad Pública resultó lesionado la noche de este sábado 31 de octubre, tras un choque entre la motocicleta que conducía y una camioneta Toyota sobre el bulevar Gómez Morín, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió a la altura de la prolongación de calle Zarco, en las inmediaciones de la Estación Central, hacia donde se dirigía el agente.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, la camioneta se habría atravesado en la trayectoria del motociclista, quien conducía una unidad BMW de la corporación municipal. Tras el impacto, el vehículo Toyota presentó daños en la puerta trasera del costado derecho.

Compañeros del policía acudieron de inmediato para auxiliarlo, mientras se solicitaba la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la unidad 128 de Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, brindaron atención prehospitalaria al agente y posteriormente lo trasladaron al Hospital La Paz para su valoración médica.

Al momento del reporte no se había dado a conocer la identidad del elemento ni la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, el conductor de la camioneta fue detenido por elementos de la Policía Vial para ser puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y deslindará las responsabilidades correspondientes.