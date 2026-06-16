Policía detenido en auto con reporte de robo es dado de baja; ahora está en el Cereso de Durango

El elemento de la Policía Estatal que fue detenido por personal de la Guardia Nacional cuando conducía un vehículo con reporte de robo ya fue dado de baja de la corporación y actualmente se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango, en espera de que se resuelva su situación jurídica.

Como oportunamente informó El Siglo de Durango, se trata de Ely, quien al momento de su aseguramiento se encontraba en su día de descanso y estaba adscrito al Grupo de Reacción Inmediata (GRI) de la Policía Estatal.

De acuerdo con la información recabada, el ahora exelemento conducía un automóvil de la marca Chevrolet, línea Cavalier, modelo 2022, de color azul, el cual circulaba sin placas de circulación.

La falta de matrículas llamó la atención de los elementos de la Guardia Nacional, quienes le marcaron el alto para realizar una inspección de rutina y verificar la situación legal de la unidad.

Al revisar el número de serie del automóvil en las bases de datos correspondientes, los agentes detectaron que el vehículo contaba con un reporte de robo vigente, por lo que procedieron al aseguramiento de la unidad y a la detención del conductor.

Tras su captura, las autoridades estatales determinaron separarlo de sus funciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que fue dado de baja de la corporación policial.

Posteriormente, Ely fue ingresado al Cereso número 1 de Durango, donde permanece a disposición de la autoridad judicial mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con el caso.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Durango continúa con la integración de la carpeta de investigación por el presunto delito de robo de vehículo y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.