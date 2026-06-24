Policía Estatal, excluida por los militares en Durango

Día tras día, las fuerzas federales han realizado operativos quirúrgicos en Durango con importantes aseguramientos como decenas de autos de lujo y blindados, armas de alto poder y cartuchos útiles, fincas y bodegas, explosivos artesanales y precursores químicos, dinero en efectivo, entre muchas otras cosas más.

Sin embargo, ha llamado la atención que en todos los lugares donde se han presentado los militares hay una constante: la ausencia de los agentes de la Policía Estatal. Sí, a pesar del discurso institucional de "coordinación" y "cooperación", la realidad es que -como lo mencionamos en este mismo espacio hace algunas semanas- las fuerzas federales no confían en las autoridades locales y eso ha quedado demostrado.

En todos y cada uno de los aseguramientos en la mancha urbana, zonas residenciales o zona rural, no existe el "apoyo" de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública ni siquiera para vigilar el perímetro, como suele suceder en otros estados en donde a los militares se les deja operar y los estatales fungen como "respaldo" por si se requieren. En Durango, no es así.

“APODERARSE” DE LA ESCENA

Cabe recordar que, en los primeros hechos en donde se comenzó a notar la presencia de los elementos federales, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, intentó "apoderarse" de la escena para minimizar los hechos con declaraciones donde restaba importancia a lo sucedido.

Así sucedió en los operativos en Praxedis y calle Nazas, cuando tras detenciones, enfrentamientos y aseguramientos por parte del personal militar, los argumentos del funcionario estatal fueron criticados por la mayoría de la sociedad, pues rayaban en lo inverosímil, asegurando que solo se había tratado del "robo de un vehículo", palabras que utilizó en un par de ocasiones a pesar de las evidencias sobre disparos y ponchallantas.

Tras estos hechos, trascendió entre los mismos agentes estatales que a su jefe, el Secretario de Seguridad estatal, le leyeron la cartilla los mandos de las fuerzas federales (los que vienen de fuera y están al frente de los grupos especiales) en donde le dejaron muy claro que no lo querían ver en la zona, ni interfiriendo con los operativos y mucho menos declarando lo sucedido a medios de comunicación.

PETICIÓN FUE IGNORADA

Por supuesto que esta instrucción derivó en quejas que fueron llevadas hasta la Mesa de Seguridad estatal, donde hay representantes de los tres órdenes de Gobierno, incluidos mandos militares, a quienes se les pidió -respetuosamente- mayor comunicación con la Secretaría de Seguridad del Estado para poder "coadyuvar" en los operativos. La petición fue ignorada.

Y aunque el mismo Gobernador ha asegurado que sí les han pedido ayuda, como por ejemplo liberando órdenes de cateo a través de la Fiscalía del Estado, a Galván Villarreal no se le ha vuelto a ver llegar a un lugar en donde los militares estén realizando un operativo, simple y sencillamente porque termina informándose de lo ocurrido tiempo después.

Algunos elementos estatales en funciones creen que la decisión de alejar a Galván Villarreal de estos operativos fue más por exceso de protagonismo que por desconfianza, pues no cayó en gracia el "colgarse medallas ajenas", pero el resultado es el mismo: no es tomado en cuenta.

No por nada el funcionario estatal fue evidenciado en la inauguración del Mundial, en la Ciudad de México, pues las fuerzas federales han sido claras en que no necesitan la presencia de los agentes estatales y municipales, por lo que cada operativo es prácticamente una sorpresa para ellos también.

"Haiga sido como haiga sido", la Secretaría de Seguridad Pública Estatal es, hasta ahora, la corporación más marginada por los militares, quienes incluso han puesto de ejemplo a sus "mandos" los dos casos de agentes estatales detenidos con vehículos robados. Así, ni cómo ayudarlos.