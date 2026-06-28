Policía municipal resulta lesionada durante detención en Nombre de Dios

Una elemento de la Policía Municipal de Nombre de Dios fue hospitalizada tras resultar lesionada durante la detención de un hombre que presuntamente participaba en una riña registrada durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas, cuando la agente, junto con otros cinco elementos de la corporación, acudió a atender un reporte ciudadano por una riña en desarrollo.

Al llegar al lugar, los policías ubicaron a un hombre identificado como Joshua, quien se encontraba alterado y presuntamente comenzó a agredir a los uniformados cuando intentaron intervenir para controlar la situación.

Durante el forcejeo para someterlo y concretar la detención, la oficial, identificada con las iniciales R.C.M.V., recibió un golpe que la hizo perder el equilibrio y caer contra un vehículo que se encontraba cerca.

Según su propia declaración, debido a la rapidez de los hechos, no pudo precisar si el impacto fue con la mano o con algún objeto, únicamente recordó haber sentido el golpe antes de caer y lesionarse.

Tras el incidente, la agente fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladada a la ciudad de Durango para recibir atención médica especializada.

Fue alrededor de las 11:00 horas cuando ingresó al Hospital General 450, donde personal médico le diagnosticó fractura en el hombro izquierdo, además de otras lesiones derivadas de la caída.

Su estado de salud fue reportado como estable.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar la responsabilidad del detenido por las lesiones ocasionadas a la elemento municipal durante el cumplimiento de su labor.