Policía que pateó a un civil en unidad deportiva de Durango será separado del cargo e investigado

El elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango que fue captado agrediendo físicamente a un civil durante un partido de futbol en la unidad deportiva del fraccionamiento San Antonio se encuentra en proceso de baja y sujeto a una investigación interna. Así lo informó el titular de la corporación, Óscar Galván Villarreal, luego de que circularan videos del incidente en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con la versión oficial, en las imágenes se observa cómo el agente estatal propina una patada a un ciudadano en medio de una presunta riña registrada durante el encuentro deportivo. Ante ello, la dependencia ordenó de manera inmediata iniciar el procedimiento administrativo para separarlo de sus funciones, además de integrar una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

En el mismo proceso también fueron suspendidos los demás policías estatales que se encontraban en el lugar, quienes serán investigados por la Dirección de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia para establecer si incurrieron en omisiones o participaron en los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública reprobó la actuación de los elementos involucrados y aseguró que se aplicarán las sanciones que correspondan conforme avancen las indagatorias.