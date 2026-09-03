Justicia

AUXILIO

Policías auxilian a familia indígena varada en carretera de Mezquital esta madrugada

Los afectados no contaban con herramientas necesarias para cambiar un neumático.

Policías auxilian a familia indígena varada en carretera de Mezquital esta madrugada

Policías auxilian a familia indígena varada en carretera de Mezquital esta madrugada

REDACCIÓN WEB
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Una familia indígena que viajaba durante la madrugada por una carretera del municipio de Mezquital recibió auxilio de elementos de la Policía Estatal, luego de que una avería en uno de los neumáticos dejara detenido su vehículo en una zona alejada.

Los agentes realizaban recorridos de prevención y combate al delito sobre la carretera Temohaya-Guajolota cuando observaron el automóvil varado en la vía.

Al acercarse, se percataron de que la familia no contaba con las herramientas necesarias para cambiar la llanta, por lo que los policías les brindaron seguridad y realizaron el cambio del neumático para que pudieran continuar su camino.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, este tipo de apoyos son recurrentes en las comunidades indígenas y alejadas del estado.

Además de atender situaciones en carretera, los elementos han apoyado con traslados de materiales educativos y agua a comunidades, así como en emergencias médicas, incluyendo primeros auxilios y atención ante picaduras de alacrán.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mezquital AUXILIO familia, carretera, indígena, madrugada

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas