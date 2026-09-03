Policías auxilian a familia indígena varada en carretera de Mezquital esta madrugada

Una familia indígena que viajaba durante la madrugada por una carretera del municipio de Mezquital recibió auxilio de elementos de la Policía Estatal, luego de que una avería en uno de los neumáticos dejara detenido su vehículo en una zona alejada.

Los agentes realizaban recorridos de prevención y combate al delito sobre la carretera Temohaya-Guajolota cuando observaron el automóvil varado en la vía.

Al acercarse, se percataron de que la familia no contaba con las herramientas necesarias para cambiar la llanta, por lo que los policías les brindaron seguridad y realizaron el cambio del neumático para que pudieran continuar su camino.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, este tipo de apoyos son recurrentes en las comunidades indígenas y alejadas del estado.

Además de atender situaciones en carretera, los elementos han apoyado con traslados de materiales educativos y agua a comunidades, así como en emergencias médicas, incluyendo primeros auxilios y atención ante picaduras de alacrán.