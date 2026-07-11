Policías intervienen para evitar una posible tragedia en Puente de Analco

Un joven de 23 años que atravesaba una crisis emocional fue auxiliado por elementos de la Policía Estatal cuando se encontraba en el Puente de Analco, en el Centro Histórico de la ciudad de Durango, donde los agentes activaron el protocolo de atención con personal especializado para evitar una posible situación de riesgo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, los policías detectaron al joven durante un recorrido preventivo del Operativo Dragón y, al notar su estado de angustia, establecieron contacto con él mediante labores de proximidad social. Durante la conversación, el afectado manifestó que enfrentaba problemas personales que le provocaban pensamientos suicidas, por lo que se solicitó el apoyo de especialistas del programa Línea Amarilla.

Los psicólogos brindaron atención en el lugar y, tras entrevistarse con el joven, contactaron a sus familiares para que acudieran a acompañarlo. Posteriormente, recomendaron su traslado al Hospital de Salud Mental para una valoración médica especializada y el seguimiento correspondiente.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.