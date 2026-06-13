Policías peruanos se disfrazan de mascotas del Mundial y capturan a presunto narcotraficante

Agentes de la Policía Nacional de Perú sorprendieron a propios y extraños al disfrazarse de las mascotas del Mundial 2026 para capturar a un presunto narcomenudista en la ciudad de Lima.

El momento documentado y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios quedaron sorprendidos por la peculiar estrategia utilizada por las autoridades.

Así fue la captura del sospechoso

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los policías caminando por las calles mientras saludan a transeúntes y niños, aparentando formar parte de una campaña relacionada con el futbol. Sin embargo, al llegar al domicilio identificado por las investigaciones, los agentes revelaron su verdadera identidad y ejecutaron el operativo.

El presunto delincuente fue sorprendido sin posibilidad de escapar. Durante la intervención, los uniformados ingresaron al inmueble y realizaron una revisión que derivó en el aseguramiento de diversas sustancias ilícitas y otros indicios que ahora forman parte de la investigación. El detenido fue trasladado para continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades peruanas.

El Grupo Terna y sus famosos disfraces

No es la primera vez que esta unidad policial recurre a estrategias poco convencionales. En años recientes, el Grupo Terna ha realizado operativos disfrazando a sus elementos de personajes de películas, superhéroes, figuras navideñas e incluso personajes de caricaturas para sorprender a presuntos delincuentes.

La filosofía detrás de estas tácticas consiste en aprovechar fechas especiales, celebraciones populares o eventos masivos para pasar desapercibidos. De esta manera, los agentes logran acercarse a sus objetivos sin levantar sospechas y reducen el riesgo de enfrentamientos o intentos de fuga.

Mientras el Mundial 2026 continúa generando historias dentro y fuera de la cancha, este episodio dejó una de las postales más curiosas del torneo. Lo que para muchos comenzó como una simple actividad promocional terminó con la captura de un presunto narcomenudista y una operación policial que ya es viral en todo el continente.