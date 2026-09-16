Policías pierden el paso durante ceremonia del Grito en Tamazula, Jalisco | VIDEO

La ceremonia del Grito de Independencia en Tamazula, Jalisco, dejó una escena inesperada cuando policías municipales encargados de escoltar la Bandera Nacional perdieron la coordinación frente a los asistentes.

En un video difundido en redes sociales se observa a los elementos avanzar con aparente normalidad mientras retiran el lábaro patrio. Sin embargo, segundos después, algunos cambian de dirección y terminan cruzándose entre sí, sin que quede claro hacia qué punto debían continuar.

Uno de los agentes parece intentar corregir el recorrido, pero el resto de la escolta toma rumbos distintos. La confusión provoca risas y expresiones de sorpresa entre parte del público que presenciaba el acto.

Los policías portaban armas largas como parte de su equipo durante la ceremonia, aunque fue la falta de coordinación en el desplazamiento la que llamó la atención y convirtió el momento solemne en una escena ampliamente comentada.

La grabación dura apenas unos segundos, pero comenzó a circular acompañada de críticas y burlas hacia los elementos por el aparente desconocimiento del recorrido previsto para retirar la Bandera Nacional.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano no ha informado si el incidente obedeció a una falla en la organización o si emitirá alguna postura sobre lo ocurrido durante la ceremonia cívica, pero las risas no faltaron.