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Policías resguardan a niña de seis años extraviada en el Centro de Durango

Una niña de seis años fue encontrada llorando y desorientada en el Centro de Durango. Una oficial la tranquilizó y, con los datos que proporcionó, lograron localizar a su mamá.

Policías resguardan a niña de seis años extraviada en el Centro de Durango

Policías resguardan a niña de seis años extraviada en el Centro de Durango

REDACCIÓN WEB
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Una niña de seis años que se encontraba extraviada en el Centro Histórico de Durango fue resguardada por elementos de la Policía Estatal, quienes localizaron a su madre y las reunieron.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de prevención y vigilancia del operativo Dragón, cuando los agentes observaron a la pequeña desorientada, asustada y llorando.

Una oficial se acercó para conversar con ella y tranquilizarla. Una vez que se calmó, la niña proporcionó datos y características de su mamá, lo que permitió a los policías iniciar su búsqueda.

De acuerdo con el reporte de la corporación, la familia llevaba varios minutos buscando a la menor entre la concurrencia del lugar. La angustia aumentó debido a que ya había oscurecido y la temperatura había descendido.

Los agentes lograron localizar a la madre, de 36 años de edad, y realizaron la entrega de la niña, quien permaneció bajo resguardo policial durante la búsqueda.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OPERATIVO DRAGÓN Resguardo DMSP niña, extraviada, Centro, seis

               

                
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