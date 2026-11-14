Policías resguardan a niña de seis años extraviada en el Centro de Durango

Una niña de seis años que se encontraba extraviada en el Centro Histórico de Durango fue resguardada por elementos de la Policía Estatal, quienes localizaron a su madre y las reunieron.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de prevención y vigilancia del operativo Dragón, cuando los agentes observaron a la pequeña desorientada, asustada y llorando.

Una oficial se acercó para conversar con ella y tranquilizarla. Una vez que se calmó, la niña proporcionó datos y características de su mamá, lo que permitió a los policías iniciar su búsqueda.

De acuerdo con el reporte de la corporación, la familia llevaba varios minutos buscando a la menor entre la concurrencia del lugar. La angustia aumentó debido a que ya había oscurecido y la temperatura había descendido.

Los agentes lograron localizar a la madre, de 36 años de edad, y realizaron la entrega de la niña, quien permaneció bajo resguardo policial durante la búsqueda.