Policías se movilizan por bolsa sospechosa en Durango; era un perro sin vida

La presencia de una bolsa negra abandonada en calles de la colonia Miguel González Avelar, en la ciudad de Durango, provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal, luego de que un ciudadano reportara un objeto sospechoso que podría representar algún peligro.

El reporte fue recibido alrededor de las 15:30 horas del lunes 9 de noviembre, a través del sistema de emergencias C5, por lo que agentes preventivos se trasladaron hasta la avenida México.

Al llegar al sitio, los uniformados localizaron una bolsa de plástico de color negro, cuyas características coincidían con las señaladas en el reporte ciudadano, por lo que procedieron a revisar su contenido para descartar la presencia de algún objeto peligroso.

Sin embargo, al verificar el interior encontraron el cuerpo de un perro en avanzado estado de descomposición. Con ello quedó descartada la presencia de algún artefacto peligroso, aunque en el informe policial no se precisó quién abandonó la bolsa en ese lugar ni las circunstancias en las que murió el animal.