Policías tampoco pueden acceder a créditos por desempeñar una actividad de riesgo

En el municipio de Durango, un policía preventivo percibe un salario quincenal de entre 6 mil y 7 mil pesos, mientras que en otras entidades el sueldo puede ser casi el doble. Las autoridades municipales reconocen que la remuneración es baja en comparación con el riesgo que implica la labor policial.

El director de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Villanueva Contreras, señaló que el salario no corresponde a la actividad de riesgo que desempeñan los elementos, por lo que consideró que debería ser más elevado.

Añadió que este tema ha sido planteado en el Consejo de Seguridad. Además, indicó que los policías enfrentan dificultades para acceder a créditos, particularmente de vivienda, precisamente porque se considera una labor de riesgo.

Explicó que los elementos requieren mayores prestaciones en materia de vivienda. No obstante, alrededor de 120 policías han logrado obtener un terreno en el fraccionamiento Durango Tierra del Cine, aunque aún se necesitan más oportunidades para el resto del personal.

El director destacó que, por otra parte, se han mejorado las condiciones de trabajo mediante la entrega de equipamiento, uniformes, herramientas y capacitación. Agregó que próximamente los elementos recibirán cámaras corporales.

Respecto a los seguros de vida, aseguró que todos los policías cuentan con esta prestación, la cual brinda cobertura tanto en caso de fallecimiento durante el cumplimiento de su deber como por muerte natural.