Política de justicia social permite condonar y reducir deudas de créditos de vivienda: Iván Gurrola 

La transformación de los esquemas de vivienda impulsados por el Gobierno de México representa un acto de justicia social para miles de familias que durante años enfrentaron créditos que, lejos de disminuir, se convirtieron en deudas prácticamente impagables, señaló Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango.

Gurrola Vega destacó las medidas implementadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender la problemática de los créditos del Infonavit y FOVISSSTE, particularmente en los casos donde las familias habían pagado durante años sin lograr reducir de manera significativa su deuda.

“Estamos hablando de una transformación profunda en la política de vivienda, porque el objetivo ya no es solamente otorgar un crédito, sino garantizar que las familias puedan conservar su patrimonio y que una deuda no se vuelva eterna”, afirmó.

En el caso del Infonavit, el Gobierno de México informó que millones de créditos han recibido medidas como congelamiento de saldos y mensualidades, además de reducciones en tasas, mensualidades y saldos. De acuerdo con información oficial, más de 4 millones de créditos ya habían sido considerados dentro de estas acciones, con nuevas etapas de beneficios previstas durante 2026.

El coordinador de regidores de Morena resaltó también el programa de Justicia Social del FOVISSSTE, que contempla condonaciones de deuda e intereses, quitas, congelamiento de saldos, reducción de tasas, ajustes en los pagos y reestructuras para personas acreditadas que cumplen con los criterios establecidos. El programa contempla beneficios para más de 400 mil personas acreditadas.

Gurrola Vega recordó que entre los casos contemplados para la condonación en FOVISSSTE se encuentran créditos en los que las personas ya pagaron dos o más veces el monto originalmente otorgado, créditos con más de 30 años de antigüedad y aquellos cuyo saldo pendiente representa menos del 10 por ciento del préstamo original.

Finalmente, Iván Gurrola hizo un llamado a los trabajadores y derechohabientes de Durango a revisar su situación crediticia directamente ante Infonavit o FOVISSSTE, para conocer si son susceptibles de recibir alguno de los beneficios, y evitar intermediarios o gestores.