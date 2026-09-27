Polo aún no se va y ya llegó Rachel: la nueva tormenta tropical amenaza con lluvias intensas

La tormenta tropical Rachel se formó este domingo 27 de septiembre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, a partir de la depresión tropical Dieciocho-E, cuyo centro se ubicó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora y su circulación refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero y Oaxaca.

En las próximas 24 horas se prevén lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero, así como en el este, sur y sureste de Oaxaca.

Las condiciones asociadas con Rachel también generarán vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Además, se pronostica oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de ambos estados.

La tormenta tropical Rachel mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, mientras sus efectos se concentrarán en lluvias intensas, viento y oleaje en zonas de Guerrero y Oaxaca.