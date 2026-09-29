Polo se degrada a tormenta tropical tras impactar Sonora como huracán categoría 1

El paso de Polo por el noroeste de México dejó inundaciones, daños materiales y cortes de electricidad, mientras las autoridades mantienen operativos de atención ante las lluvias que acompañan al ciclón, incluso después de perder intensidad.

Este martes 29 de septiembre, Polo se debilitó a tormenta tropical tras ingresar a Sonora como huracán categoría 1, con vientos sostenidos de aproximadamente 120 kilómetros por hora. Su segundo impacto en territorio mexicano ocurrió en las inmediaciones de Guaymas, después de atravesar Baja California Sur y cruzar el golfo de California.

Aunque sus vientos disminuyeron al avanzar sobre tierra, persiste el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de arroyos y deslaves.

Inundaciones y daños en Sonora

En Guaymas y Empalme se reportaron calles inundadas, interrupciones del suministro eléctrico y daños en viviendas, vehículos y establecimientos.

En Guaymas, el agua rebasó el malecón y alcanzó sectores del Centro y la avenida Aquiles Serdán. En Las Villas, varios postes de electricidad cayeron, dañaron vehículos y dejaron sin servicio al sector.

En Empalme, diversas vialidades quedaron anegadas y un poste con transformador cayó sobre una vivienda de la colonia Juárez. Hasta el corte de las 11:00 horas, el reporte disponible para esa zona no señalaba personas lesionadas.

Las autoridades desplegaron brigadas para recorrer las áreas afectadas y apoyar a las familias. En Cajeme, al menos 27 personas fueron resguardadas en un albergue de Ciudad Obregón.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que, al corte de las 07:00 horas, había 21 mil 50 usuarios afectados en Comondú, Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, así como en Guaymas, Sonora. De ellos, 11 mil 488 ya habían recuperado el suministro.

¿Hay víctimas por el paso de Polo?

En Baja California Sur, las autoridades reportaron saldo blanco después del impacto del ciclón durante la madrugada del martes, cuando ingresó como huracán categoría 2 en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú.

Sin embargo, en Jalisco se mantienen labores de búsqueda tras las afectaciones del temporal asociado a Polo.

Protección Civil estatal informó que en Talpa de Allende fueron recuperados los cuerpos de una mujer y sus dos hijos, mientras continúa la búsqueda del padre. También permanece desaparecida una turista que ingresó al mar el sábado en Puerto Vallarta.

El saldo blanco informado en Baja California Sur corresponde únicamente a esa entidad y no constituye un balance nacional.

¿Cuál es el pronóstico de Polo?

Se prevé que Polo continúe desplazándose hacia el noreste y se debilite rápidamente sobre territorio continental. Sus remanentes mantendrán el aporte de humedad y las condiciones para lluvias, aun cuando disminuyan sus vientos.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió acumulados de aproximadamente 100 a 150 milímetros en el centro y sur de Sonora, con máximos aislados cercanos a 200 milímetros.

Para este martes, Conagua también contempló lluvias de muy fuertes a intensas en el norte de Sinaloa y el oeste de Chihuahua, además de fuertes a muy fuertes en el noroeste de Durango.

Las autoridades pidieron evitar cruzar calles inundadas, ríos y arroyos, así como atender las indicaciones de Protección Civil mientras persistan los efectos del ciclón.