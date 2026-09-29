Por andar grabando TikTok, policías atropellan a perro durante patrullaje | VIDEO

Un recorrido en motocicleta terminó en un accidente y en cuestionamientos hacia dos uniformados, luego de que se difundiera una grabación en la que aparecen registrando su trayecto momentos antes de impactar a un perro.

Las imágenes, relacionadas con integrantes de la Policía Nacional de Colombia, muestran a dos agentes que circulan por una vía urbana. La mujer que viaja como acompañante sostiene un teléfono celular con el que graba parte del recorrido.

Durante la secuencia, un perro aparece en el camino y es golpeado por la motocicleta. Tras el impacto, los uniformados pierden el equilibrio y caen al pavimento, mientras se escuchan los quejidos del animal.

¿Qué dicen los policías en el video?

Después de la caída, la agente profiere un insulto dirigido al perro y posteriormente hace referencia al uso del teléfono con la expresión “por estar grabando para TikTok”.

La frase ha sido uno de los principales motivos de los cuestionamientos, pues vincula la grabación con la creación de contenido para esa plataforma durante el aparente patrullaje.

Sin embargo, el fragmento no permite establecer por sí solo si el uso del celular provocó el atropello ni conocer todas las circunstancias del accidente. Tampoco se ha confirmado si el material tenía una finalidad institucional o si se trataba de una grabación personal.

Las críticas se han concentrado tanto en el uso del dispositivo durante el recorrido como en la reacción de los agentes después de golpear al animal.

Se desconoce qué ocurrió con el perro

Uno de los puntos que permanece sin esclarecer es el estado de salud del canino. El video termina sin mostrar si recibió ayuda o atención veterinaria, por lo que no existe información suficiente para determinar la gravedad de sus posibles lesiones.

También se desconoce si los uniformados resultaron heridos tras caer de la motocicleta.

Aunque la grabación comenzó a difundirse el lunes 28 de septiembre, esa fecha corresponde a su circulación y no confirma cuándo ocurrió el accidente. El lugar exacto y la identidad de los agentes tampoco han sido establecidos públicamente.

Hasta los reportes consultados este martes 29 de septiembre, no se había informado de un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional sobre el caso ni de una investigación o sanciones contra los involucrados.