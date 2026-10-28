Por Buen Fin, prevén que derrama económica en Durango supere los mil mdp

Durante el Buen Fin 2026, en Durango se aspira a superar la meta en ventas de la edición anterior, que fue de mil millones de pesos, informó en rueda de prensa el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Sánchez López, quien refirió que en 2025 participaron seis mil negocios.

Asimismo, dio a conocer que se prevé ampliar la participación de establecimientos, fortalecer el comercio formal y el consumo local.

Como El Siglo de Durango informó, el Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre y la fecha límite para el registro de establecimientos es el 12 de noviembre y es gratuito.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla una bolsa nacional de 500 millones de pesos para el sorteo, de los cuales, 400 millones son para los consumidores ganadores y 100 millones para comercios elegibles.

Participan compras de al menos 250 pesos con tarjetas de crédito o débito participantes en establecimientos registrados y conforme a las bases oficiales, aunque se hizo énfasis en que la compra no garantiza un premio ya que es un sorteo.

En la rueda de prensa estuvieron también representantes de Profeco, SAT, Clúster de Turismo, Canacope, CEJ, Dirección Municipal de Fomento Económico, Sedeco, AMMJE, y AMEXME.

Asimismo, se exhortó a los negocios a ofrecer promociones reales; y a los consumidores, a comparar precios, revisar condiciones y privilegiar el comercio formal y local.

En 2024, la derrama económica estimada en Durango fue de mil 020 millones de pesos. Para 2025, hubo ventas de mil millones de pesos.

A nivel nacional, el Buen Fin 2025 reportó ventas por 219 mil 200 millones de pesos y aproximadamente 215 mil negocios participantes.

Entre los giros con mayor actividad en Durango estuvieron electrónica, telefonía, ropa, calzado, perfumería, juguetes y turismo. De acuerdo con estimaciones del comercio local, el incremento en ventas fue de aproximadamente 30 por ciento.

Asimismo, se reportó que más del 50 por ciento de las compras locales se hicieron con tarjetas de crédito y que la participación turística superó el ocho por ciento, frente a menos del cinco por ciento del año previo, aproximadamente.