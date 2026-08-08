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MORENA

Por burlas a adultos mayores, Morena suspende derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares

La suspensión es interna y limita su participación en asambleas, comités, votaciones u órganos de decisión del partido

Por burlas a adultos mayores, Morena suspende derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares

Por burlas a adultos mayores, Morena suspende derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares

EL UNIVERSAL
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La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió como medida cautelar los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela "Grace" Palomares Ramírez, tras emitir comentarios discriminatorios y burlas sobre los adultos mayores en su podcast "DesCasadas".

Ambas diputadas oficialistas realizaron expresiones despectivas en un episodio transmitido el 21 de julio, afirmando que los adultos mayores "huelen a baúl" o "se están pudriendo".

La dirigencia nacional de Morena confirmó a EL UNIVERSAL que la suspensión es estrictamente interna y limita su participación en asambleas, comités, votaciones u órganos de decisión de Morena.

Dicha medida cautelar no afecta sus funciones legislativas ni su cargo como diputadas en el Congreso de Puebla.

Se les ordenó abstenerse de replicar o justificar dichos contenidos y deslindar al partido de sus expresiones personales.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Morena Nayeli Salvatori Graciela Palomares adultos, Morena, diputadas, burlas

               

                
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