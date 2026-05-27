Por caída en construcción, algunos buscan trabajo en otros estados y otros han cerrado: CCE

La caída de 52 por ciento que se registra en el sector de la construcción se atribuyó en buena medida, por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a una disminución en la inversión en obra pública.

Y es que, a decir del presidente de dicho organismo, Raúl Montelongo Nevárez, anteriormente se invertía más en obra pública que en privada, pero ahora es al revés.

“Desde hace algunos años ya se volteó la pirámide en el tema de la construcción. Anteriormente se invertía alrededor de un 80 por ciento del recurso en obra pública y solo el 20 por ciento en obra privada y ahora es al revés. Ahora de la inversión total de construcción es el 80 por ciento en obra privada y el 20 por ciento en obra pública”, lamentó.

En tal sentido, precisó que “no es que se tenga un boom en la obra privada”, sino que “la inversión en obra pública ha disminuido terriblemente en los últimos años” ya que cuando los gobiernos hacen recortes por alguna necesidad, lo primero que se sacrifica es la inversión en infraestructura.

Enfatizó que esta situación no sólo afecta a los constructores, sino a la sociedad en general porque se dejan de construir infraestructura carretera, hospitalaria y educativa, por ejemplo.

Algunos se fueron; otros, cerraron

El presidente del CCE reconoció que hay constructores que han optado por irse a otros estados a buscar oportunidades. “Sí hay muchas empresas que al ver disminuidas las posibilidades de empleo han optado por mutar a otras actividades. Hay quien ya está buscando oportunidades fuera de Durango pero pasa lo mismo, cuando llegas a otro estado también se blindan para que no lleguen constructores foráneos a quitarles las oportunidades. No es un tema sencillo, hay quien ha podido incursionar, hay otros que no han tenido tanta suerte”.

Y, aunque no precisó una cifra, admitió que ha habido constructores que han tenido que cerrar, a falta de contrataciones. “Ha habido en los últimos años algunos compañeros que han decidido cerrar, primero empezaron vendiendo algunas de sus maquinarias, algo de propiedades, hasta tomar la decisión final de poder cerrar”.