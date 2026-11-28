Una adolescente solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal durante la noche de este viernes, luego de que presuntamente fuera agredida verbalmente por una mujer en el fraccionamiento Hogares del Parque, de la capital duranguense.

El llamado de auxilio se recibió alrededor de las 23:00 horas del 27 de noviembre, inicialmente bajo el reporte de un incidente de violencia familiar.

Los uniformados acudieron a un inmueble ubicado sobre la avenida Las Arboledas, donde se entrevistaron con la reportante, una adolescente de iniciales D.M.G.A., de 16 años de edad.

La menor manifestó que sostuvo una discusión con una mujer identificada como Nayeli, de 34 años, quien, según su testimonio, es la exesposa de su patrón.

De acuerdo con lo señalado por la adolescente, la discusión se originó por una situación de celos, durante la cual la mujer presuntamente la agredió de manera verbal.

Cuando los elementos de Seguridad Pública llegaron al lugar, la señalada ya se había retirado, por lo que la intervención policial concluyó sin personas detenidas.