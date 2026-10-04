Por deficiencias en la atención, trabajadores recurren a la medicina privada: CEJ

Por las deficiencias en la atención médica y la falta de insumos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cada vez más trabajadores prefieren acudir a consultorios privados y farmacias de bajo costo para atender sus padecimientos, informó la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas Santillán.

“Van primero al Seguro Social, obviamente porque es donde tienen su derecho, pero muchos de ellos al ver que está el proceso algo lento o que no los van a atender, prefieren irse a una Farmacia Similar o a algún consultorio particular y pagarlo de su dinero. Nosotros incluso a veces les ponemos una parte para que no les afecte tanto en su nómina, para que se puedan atender de una forma más rápida”.

Dijo que en ocasiones se les programan citas hasta un mes después cuando ya se agravó el problema , además de que cuando tienen que ir al área de urgencias enfrentan saturación y tardanza, por lo que optan por buscar un servicio privado.