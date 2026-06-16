Por denuncia de acoso, cesan a director de Telesecundaria en Durango

Padres de familia de la telesecundaria Fanny Anitua, ubicada en el poblado Puerta de la Cantera, exigieron la destitución del director del plantel, a quien señalan por presuntos actos de acoso y bullying. Autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) acordaron separarlo de sus funciones en dicha institución.

La mañana de este martes, los padres de familia realizaron el cierre del salón de tercer grado de la telesecundaria, donde impartía clases el director Eliseo, quien fue señalado por alumnas del plantel por presuntas conductas inapropiadas.

Posteriormente, sostuvieron una reunión con autoridades de la SEED, representantes del sistema de Telesecundarias, el propio director y algunas de las menores que afirmaron haber sido víctimas de estas conductas.

Durante el encuentro, los padres de familia manifestaron a las autoridades que el director presuntamente no solo acosaba verbalmente a algunas alumnas, sino que también habría incurrido en contacto físico indebido.

De acuerdo con los señalamientos expuestos, pedía abrazos a las estudiantes y les daba besos en la frente y en las mejillas.

Asimismo, indicaron que el docente sujetaba con fuerza los brazos y las manos de algunos estudiantes y realizaba comentarios o actitudes que calificaron como actos reiterados de bullying, por lo que exigieron su salida inmediata del plantel.

Tras escuchar los testimonios de alumnas y alumnos, autoridades del sistema de Telesecundarias y de la propia SEED determinaron separar al director de la escuela y darlo de baja del plantel.

Hasta el momento, se desconoce si será reasignado a otra institución educativa o si enfrentará otro procedimiento administrativo.

También se desconoce si los padres de familia de las menores afectadas presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a las familias involucradas.

Mientras tanto, los dos docentes que permanecen en la telesecundaria asumirán también la atención del grupo que estaba a cargo del ahora exdirector.