Por derrumbe, cierran parcialmente carretera libre Durango-Mazatlán

La mañana de este lunes 21 de septiembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Durango dio a conocer el cierre parcial de la carretera libre hacia Mazatlán, debido a un derrumbe registrado en la rúa.

Fue a través de las redes sociales de la CEPC que se realizó el informe a la población, con el objetivo de extremar precauciones al momento de circular por la carretera libre Durango-Mazatlán.

De acuerdo con lo informado, el derrumbe ocurrió en el kilómetros 19+400 de la carretera, donde la vía se encuentra bloqueada debido a la caída de piedras de gran tamaño.

Por parte, la Dirección Municipal de Protección Civil informó también sobre el cierre parcial del tramo carretero debido al deslave, por lo que recomendó a los conductores extremar precauciones al circular por la zona.

El incidente ocurre en una de las principales vías de comunicación entre Durango y la región del Pacífico, donde las condiciones del terreno pueden representar un riesgo para quienes circulan, particularmente ante la presencia de lluvias