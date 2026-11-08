Por discriminación, 24 denuncias a nivel estatal

Durango acumuló 24 denuncias por discriminación entre enero y septiembre de 2026; de las cuales 21 fueron registradas en el municipio de Durango, que concentra el 87.5 por ciento de los casos contabilizados en la entidad.

La estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), incorporó apenas este año la discriminación como una categoría específica de registro, con información procedente de las denuncias contabilizadas por la Fiscalía General del Estado.

Después de Durango, Gómez Palacio reportó dos casos y Lerdo uno. En los otros municipios no aparecen denuncias durante el periodo mencionado.

En lo que se refiere al comportamiento de denuncias de la capital, dos casos se reportaron en enero, dos en febrero, tres en marzo, dos en abril, dos en mayo, cuatro en junio, ninguno en julio, dos en agosto y cuatro en septiembre.

Gómez Palacio contabilizó una denuncia en mayo y otra en junio, mientras que Lerdo reportó un caso en abril. En el acumulado estatal, junio fue el mes con más denuncias, con cinco, seguido de septiembre, con cuatro.